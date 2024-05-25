Китай должен защищать Украину, а не принимать сторону РФ – Зеленский

Китай должен защищать Украину в войне с Россией, или хотя бы балансировать между Киевом и Москвой в попытке урегулировать ситуацию, но точно не принимать сторону государства-агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами из Центральной Азии, цитаты из которого приводит казахское издание Власть.

Китай как посредник в войне

Главу украинского государства спросили, почему Украина не предпринимает “каких-то видимых успешных дипломатических усилий”, чтобы привлечь Китай к решению проблемы к урегулированию российско-украинской войны.

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— Что мы не предпринимаем? Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, а на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера – сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая – сделано. Звонки с лидером Китая проведены. Я понимаю, но Китай балансирует между русскими и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании – между русскими и Западом. Это немножко такое, как вам сказать… Мы не какая-то там страна, — ответил президент.

По словам Зеленского сегодня, в целом, не существует “каких-то там стран”.

— Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен. Поэтому, когда позиция той или иной страны – это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам. Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что с большим уважением относится к Китаю и китайцам, а также ко всему тому, чему они достигли и экономически, и технологически.

— Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого русские скажут, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай скажет: “Мы поддерживаем усилия России”. Ну, как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, это самое важное, — напомнил президент.

Китай должен защищать Украину

Украинский лидер напомнил, что именно Россия под руководством Путина нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, а Китай, как “один из больших игроков”, обещал соблюдать независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме.

— И именно базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность; где все наши гаранты, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость? Если бы у Украины было ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на Саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать президент Украины и Украина? — резюмировал Зеленский.

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Напомним, еще в 2023 году в Министерстве иностранных дел Китая предложили так называемый мирный план по урегулированию войны. Также власти КНР призывали к прекращению огня и к тому, чтобы возобновить “прямой диалог” между Украиной и РФ.

Впрочем, официальный Пекин никогда не признавал Россию агрессором по отношению к Украине.

После чего спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявлял, что урегулирование войны между Россией и Украиной невозможно без учета интересов РФ.

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