Путину нужна победа в Украине для ведения войны с НАТО – ISW

Риторика Кремля и военные действия России показывают, что диктатор Владимир Путин по-прежнему не заинтересован в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое помешало бы ему добиваться разрушения независимого украинского государства.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Почему Путин заговорил о переговорах

В отчете говорится, что Кремль регулярно имитирует готовность к содержательным переговорам в рамках длительной информационной операции, чтобы попытаться убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитету Украины.

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ISW отмечает, что не может независимо подтвердить правдивость заявлений российских анонимных источников, зато их слова резко контрастируют с публичными высказываниями и действиями российских властей.

Учитывая обострение на фронте, исследователи считают, что Москва гораздо больше заинтересована в “максималистской победе в Украине”, чем в любом замораживании действий на линии соприкосновения.

— Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства, — говорится в отчете.

В ISW напомнили, что военная интервенция РФ в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, Кремль нарушил признание Украины, как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Москва обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Учитывая этот исторический опыт, отмечают в ISW, нет никаких оснований считать, что Москва будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Прекращение огня не будет мешать России возобновить свою наступательную операцию с целью уничтожения украинской государственности, страна-агрессор будет использовать любое перемирие для подготовки к будущим атакам.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя отказ Путина от его предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр, заявил, что Путин не готов к миру. Макрон заметил: Он – тот, кто решил начать эту войну, и он не готов к миру.

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