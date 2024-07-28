Free Azov: в годовщину Оленовской трагедии в украинских городах прошли акции

28 июля, в годовщину трагедии теракта в Оленовке в Киеве на Майдане Независимости состоялся митинг в поддержку освобождения военнопленных. Подобные акции прошли и в других городах Украины.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве Free Azov

На акцию на Майдане собрались около тысячи человек. Присутствовали родственники и близкие пленных азовцев и морпехов ВСУ, а также десятки бойцов бригады Азов.

В память о погибших в этот день в центре Киева открыли выставку Оленовка: квинтэссенция жестокости.

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Организовали выставку представители Ассоциации семей защитников Азовстали в сотрудничестве с Национальным музеем Революции Достоинства.

Жертв теракта в Оленовке и всех погибших защитников Украины почтили минутой молчания.

Перед собравшимися выступили свидетели теракта, директор Музея Майдана Игорь Пошивайло, а также командиры бригады Азов Национальной гвардии Украины.

Заместитель командира бригады по работе с личным составом, Герой Украины Святослав Паламар на псевдо Калина в своем выступлении он озвучил требования побратимов относительно обмена военнопленными.

В частности, Святослав Паламар настаивает, чтобы в следующих обменах были военнослужащие Азова.

Также, по его словам, следует возвращать в первую очередь всех раненых, в том числе во время теракта в Оленовке. Он призвал не допускать попадания в списки на обмен предателей.

— В завершение запомните, если в дальнейшем в обменах будут предатели и коллаборационисты, не ожидайте подвига от наших воинов! — сказал Паламар.

Акции в поддержку военнопленных прошли и в других городах Украины. Во Львове Запорожье и Одессе, во время акции зачитали позывные военнослужащих, погибших во время теракта в Оленовке.

Также подобные акции прошли за рубежом: в Португалии, Италии, США и других странах.

Сотрудник киевского ЦУМа нагрубил участникам Free Azov

Под вечер, 28 июля сотрудник столичного ЦУМа нагрубил участникам акции в поддержку военнопленных.

По словам свидетелей, после акции девушки с военным зашли выпить кофе в столичный универмаг, где и произошел конфликт.

— Когда они сидели за столом, их таблички с призывом освободить наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять с 6-го этажа магазина, — сообщили очевидцы конфликта.

Администрация ЦУМа отреагировала на события.

— Команда ЦУМ глубоко шокирована тем, что случилось. Не существует никаких правил, запрещающих нашим посетителям свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми.

Как отметили в администрации торгового центра, после проведения служебной проверки этот сотрудник был уволен.

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