В ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии оккупированной Оленовки, что в Донецкой области, прогремел сверхмощный взрыв.

Россияне устроили теракт в одной из казарм, где удерживали украинских военнопленных — бойцов полка Азов. Известно, что в результате взрыва погибли более 50 украинских пленных, еще около 130 получили ранения. Все погибшие имели официальный статус военнопленных и верифицированы Международным комитетом Красного Креста. В соответствии с Женевскими конвенциями государство, которое содержит военнопленных, несет полную ответственность за их жизнь и безопасность.

Россия сразу же обвинила Киев, мол, это украинцы убили своих же, ударив по колонии из американской реактивной системы HIMARS. Украина же категорически отвергла это обвинение, заявив, что теракт устроила именно РФ.

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Эвакуация из Азовстали в плен

Оборона Мариуполя была сверхтяжелой с самого 24 февраля 2022 года: российские оккупанты окружили город, беспощадно разрушая всю инфраструктуру.

Массивные авиабомбы постоянно летели и на Азовсталь. На комбинате тогда прятались как обычные мариупольцы, так и бойцы полка Нацгвардии Азов, морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

У людей заканчивалась провизия, вода и лекарства, было много раненых, поэтому возникла насущная необходимость в эвакуации с завода.

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Сергей Волынский (Волина) призвал иностранные государства провести экстракцию с Азовстали — вывезти сотни военных и гражданских в безопасное место. Россияне же долгое время не соглашались на любые условия эвакуации. 16 мая оккупанты продолжили попытки зайти на Азовсталь.

В тот же день российское Минобороны заявило, что договорилось с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов, но на оккупированную территорию — в медицинское учреждение в Новоазовске.

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу, а потому командиры подразделений получили приказ сохранить жизнь своего личного состава.

— Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена, — говорилось в сообщении Генштаба.

Процесс эвакуации из Азовстали длился с 16 по 21 мая под гарантии безопасности от ООН, Международного комитета Красного Креста, а также Турции, Швейцарии, Франции и Израиля.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что защитники, выведенные с завода Азовсталь, должны быть освобождены по процедуре обмена.

Теракт в Оленовке: что известно

Фото: Офіс генпрокурора

Исправительная колония №120 в оккупированной с 2014 года Оленовке стояла пустой. Оккупанты же с началом полномасштабной войны решили расконсервировать ее и свозить туда на фильтрацию украинских военнопленных.

Утром 27 июля 2022 года российские охранники отвели группу заключенных на промышленную территорию. Людей завели в совершенно необустроенное шлакоблочное здание с жестяной крышей: где просто стояли кровати без матрасов, а также наскоро вырыли яму-туалет.

Пленным 28 июля запретили выходить на улицу.

Взрывы на территории колонии произошли в промежутке с 22:00 28 июля до 01:00 29 июля.

По свидетельствам выживших, картина была страшной: все в крови, у людей были оторваны конечности, разорваны животы. Лежали обугленные тела. На помощь бросились пленные медики и наши военные из других бараков, однако руководство тюрьмы не позволило даже близко подойти. Скорые через полчаса тоже стояли у ворот тюрьмы, но и их не пускали.

Только через шесть часов раненых начали вывозить. А к тому времени еще больше людей умерло от болевого шока и потери крови.

В больницы везли КамАЗами, в которые раненых складывали кое-как. Машины, пока везли, на ямах не тормозили, поэтому азовцы также травмировались. В одной машине по дороге в больницу погибли еще двое украинцев.

Расследователи Медийной инициативы за права человека опросили свидетеля, который видел, как россияне принесли на место теракта мешок с какими-то обломками и разбросали их.

Со следующего дня выживших изолировали от остальных военнопленных в колонии. В анализе ООН отмечается, это сделано для того, чтобы выжившие не смогли рассказать другим о взрыве, сообщает AP в своем расследовании

Также других украинских заключенных отправили в разбомбленную казарму и приказали убрать обломки и остатки тел. Есть свидетели, которые видели мужчин в камуфляже, которые принесли ящики на место взрыва и разложили на скамейке неподалеку фрагменты снарядов HIMARS.

Впоследствии прибыли российские официальные лица в сопровождении российских журналистов, чьи снимки искореженных, обугленных двухъярусных кроватей облетели весь мир.

По словам пленных, после того, как все ушли, мужчины в камуфляже забрали обломки ракет HIMARS в ящики и исчезли.

Кстати, согласно Женевской конвенции, неоказание помощи раненым является военным преступлением, которое квалифицируется как жестокое обращение с пленными.

Недопуск комиссии ООН

Сразу после совершенного теракта в Оленовке, в ООН создали специальную комиссию для расследования военного преступления. Однако россияне никого не пустили на место трагедии.

Переговоры о доступе были длительными и, в конце концов, безрезультатными. Комиссию распустили 5 января 2023 года, она так и не посетила Украину.

Отдельная Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, которая работала еще с 2014 года, проанализировала показанные на российском телевидении свидетельства 16 пострадавших, изучила публичные фотографии с места событий и проанализировала 20 заявлений, сделанных российскими чиновниками, посетившими тюрьму.

Вывод Мониторинговой миссии — Россия спланировала и осуществила теракт в Оленовке.

Впоследствии в широком отчете ООН отметили, что нападение на казарму осуществлено с востока на запад, то есть именно с оккупированной части Украины. Но Организация не стала публично обвинять Россию.

11 октября 2022 Украины вернули тела украинских военных, среди которых, по результатам молекулярно-генетических экспертиз, идентифицировали 52 погибших в Оленовке.

Почему не установлено точное количество жертв в Оленовке

Координатор Медийной инициативы за права человека, журналистка Татьяна Катриченко в комментарии Фактам ICTV рассказала, что до сих пор не известно точное количество погибших пленных в Оленовке.

— Украина не может назвать точную цифру погибших. В рамках обмена россияне некоторые тела возвращали как “оленовские”. Ряд ДНК-экспертиз уже проведен, — подчеркнула Татьяна Катриченко.

Если взять список 193 украинских военных, которых из Мариуполя перевезли в Оленовку, то россияне выдали перечень тех, кто погиб, по их информации; вторая часть — это те, кто были ранены. А третью часть оккупанты не выдали.

— Это были, по их мнению, легко раненые, которых не возили в больницы, они остались на территории колонии в Оленовке. И сейчас есть такая проблема, не установлен до сих пор даже список всех 193 человек, которые находились в этом бараке во время взрыва. То есть, чтобы по фамилиям назвать всех 193-х, то нет, — говорит Татьяна Катриченко.

Это можно объяснить еще и тем, что не все азовцы с Азовстали хорошо знали друг друга, потому что кто-то служил с 2014 года, кто-то позже присоединился, а кто-то – уже на Азовстали, после начала полномасштабного вторжения.

— У некоторых даже было два позывных: то есть одного и того же человека кто-то называет одним позывным, а кто-то знает уже под другим. А в учете Азова второго позывного нет. Но из описания мы четко понимаем, что речь идет об одном и том же человеке, — рассказывает Татьяна.

Также до сих пор Украина не знает, все ли тела убитых в Оленовке Россия вернула.

По информации экспертов Медийной инициативы за права человека, на сегодняшний день оккупанты не используют колонию в Оленовке для содержания пленных.

Россияне никого не допустили в Оленовку

Татьяна Катриченко отмечает, что после совершенного теракта россияне никого из международных организаций не пустили в Оленовку, только своих журналистов: Красного Креста там не было. Их не пустили. Комиссию ООН, которую сформировали для расследования трагедии в Оленовке, также не допустили. И это основная и важная проблема для расследования, что на месте взрыва доступа украинской стороны, международных наблюдателей нет. И это очень усложняет процесс расследования.

По мнению Татьяны, для того, чтобы Россия кого-то допустила в колонию, должно быть политическое решение на самом высоком уровне — чтобы показать, что нечего скрывать. Но если до сих пор никому не позволили там побывать, то вряд ли и сейчас позволят.

Россия глобально ненавидит Азов

По словам Татьяны Катриченко, первая причина, почему россияне совершили то ужасное преступление — это из-за бойцов Азова.

В РФ глобально ненавидят Азов и постоянно в публичной сфере об этом вспоминают.

Во-вторых, Россия думала, что мир поверит в версию причастности Украины к трагедии в Оленовке, а произошло как раз наоборот — никакой информационной выгоды россияне не получили.

Поэтому тему Оленовки РФ решила в дальнейшем просто замалчивать.

— Россияне говорили, что казарму с азовцами якобы обстреляли HIMARS. А любой человек, который немного причастен к военному делу, скажет, что HIMARS там не могло быть, потому что тогда была бы большая воронка и все бы погибли. Но россияне все равно настаивают на своей версии, которая очевидно является абсурдной, и здесь даже не надо каких-то специальных расследований проводить. И в ООН заявили, что это были не HIMARS и не Украина. Ну, то есть фокус у россиян не удался, — отмечает Татьяна Катриченко.

Но, несмотря на пренебрежение россиян к международному праву, к Римскому статуту, они все равно думают над какими-то правовыми механизмами, для того, чтобы их в будущем применить против Украины.

История пограничника из Оленовки

Факты ICTV пообщались с украинским пограничником Виталием Супруном, который тоже побывал в Оленовке. Правда, 29 апреля оттуда его перевезли в другую тюрьму в России, поэтому свидетелем теракта он не был.

Виталий Супрун в плен попал в Мариуполе с завода Ильича вместе с 36 бригадой морской пехоты.

Он сообщил, что когда россияне их туда привезли, обустроенной тюрьмы там не было. А уже через неделю начали все белить, красить, высаживать деревья.

Пограничник рассказал, что россияне всегда очень тщательно среди пленных выискивали азовцев: Они по тюрьмам, в которых я только не был, у тех людей, у которых были определенные татуировки, сразу же спрашивали: Азовец? Нацист? Ну, соответственно уже применялась физическая сила и другие средства насилия… Они же, когда применяли физическую силу или ко мне, или к другим ребятам, которые находились в других российских тюрьмах, то редко контролировали свою силу. Там сколько ненависти в них. Почему так? Я не знаю.

Украинский пограничник считает, что с течением времени найти на месте взрыва той казармы в Оленовке вряд ли что-то удастся, потому что россияне там давно все почистили и убрали. Поэтому качество показаний разве что от местного населения можно будет получить, если же Украина когда-то попадет в Оленовку.

— Сначала (после взрыва, — Ред.) их репортерам все показали, они там все хорошо, красиво отсняли, а потом “декорации” тихонько убрали… Взрывом в Оленовке оккупанты хотели показать россиянам, то есть внутреннему потребителю, что Украина якобы не заботится о своих пленных, сама их уничтожает… Нам в одной тюрьме приносили телевизор и показывали их Первый федеральный канал — я не знаю, как его можно смотреть! А представьте, как с мозгом у тех людей, которые постоянно такое смотрят, —- рассказал Виталий Супрун.

Версию прилета из HIMARS по колонии в Оленовке пограничник не воспринимает. По его словам, если и был удар артиллерией, то только с оккупированной территории.

Например, со стороны Донецка: Пока мы были там, постоянно слышали, как снаряды летали в сторону Мариуполя, Волновахи. Было слышно, как между Донецком и Оленовкой стояли артустановки, которые отрабатывали по позициям наших военных.

Что говорят юристы о теракте в Оленовке

В комментарии Фактам ICTV Анна Буквич, заместитель председателя Комитета Ассоциации юристов Украины по международному праву, адвокат, менеджер по юридическим вопросам Alter Domus (Luxembourg) отметила, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине должна устанавливать факты преступлений, а не преследовать преступников или выносить приговоры.

Представленные в комиссию материалы и ее отчет в дальнейшем можно использовать в Международном уголовном суде (МУС), Международном трибунале по вопросам агрессии и других организациях, которые могут привлекать к ответственности за совершение военных преступлений. Для того, чтобы отдельные факты попали в отчет, у

Международной комиссии ООН должен быть доступ к материалам, которые она в дальнейшем верифицирует и должна определить как юридический факт.

— Поскольку сейчас доступа к месту совершения преступления нет, единственный источник получения доказательств — это показания свидетелей, которые можно приобщить к делу вместе с материалами, которые расследуются национальными органами Украины. Будет ли этого достаточно, пока трудно сказать. Однако все доказательства будут рассмотрены совокупно, включая показания пленных. Задача национальных органов Украины — собирать доказательства в разном виде, — отметила Анна Буквич.

Собрав доказательства, Украина имеет право созвать комиссию ООН, поскольку отчет последней может иметь важное значение для МУС.

Сейчас есть ряд инициатив от международных общественных организаций по восстановлению работы этой комиссии ООН, отмечает адвокат Анна Буквич.

По мнению юриста, комиссию ООН необходимо восстанавливать, но в то же время ее роль не стоит переоценивать.

Это больше дополнительный инструмент, который может быть важным аргументом для МУС. Все же главная роль в расследовании трагедии в Оленовке принадлежит национальным органам расследования Украины.

Кстати, факты по теракту в Оленовке есть в других отчетах комиссии ООН по военным преступлениям и там исследованы на основе заявлений свидетелей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что со дня трагедии прошло уже четыре года, и Украина совместно с международными партнерами сформировала доказательную базу для Международного уголовного суда.

— Следователи СБУ и Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении прежнему руководству Оленовской колонии. Но до сих пор никто не нес ответственности за эти зверства, — заявил Дмитрий Любинец.

Насколько важным является доступ к Оленовке

По словам адвоката Анны Буквич, безусловно непосредственный доступ к месту трагедии в Оленовке является важным, поскольку там можно собрать прямые доказательства.

— В случае, если доступа не будет, Украина имеет право подать имеющиеся у нас материалы на основе исключительно показаний свидетелей. Но примут ли эти доказательства во внимание, трудно сказать. МУС рассматривает каждый случай нарушения международного права отдельно, здесь нет какой-то аналогии или алгоритма. Важно то, будут ли эти материалы достаточными для движения дела дальше. И в этом контексте именно отчет Международной комиссии ООН может иметь важное значение, на основе которого МУС примет решение, начинать ли рассмотрение дела, — говорит Анна Буквич.

Если МУС решит, что представленных материалов достаточно, то суд начнет слушания. Здесь все зависит от того, насколько эффективно поработают наши национальные органы.

Кого могут привлечь к ответственности в МУС или трибунале

По словам адвоката, международные трибуналы рассматривают дела о совершении преступлений высшим руководством государства, то есть лиц, которые дают приказы.

Но это касается преступлений агрессии. То есть ответственность за преступление агрессии высшего руководства РФ будет решать именно трибунал.

МУС рассматривает другие военные преступления, кроме преступления агрессии, и, как правило, такие дела также касаются высшего руководства.

— Безусловно, украинское национальное правосудие является первым действенным механизмом привлечения к ответственности исполнителей теракта в Оленовке, — отмечает Анна Буквич.

Какие обвинения Украина может выдвинуть против РФ по трагедии в Оленовке

По словам Анны Буквич, наиболее реальным является представление материалов в МУС и привлечение к ответственности лиц, которые отдавали приказы на совершение взрыва в Оленовке.

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