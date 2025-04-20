Кремль отказался продлевать “перемирие”: в Киеве отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин не давал приказа продлить “перемирие” на Пасху.

Об этом 20 апреля заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кремль отказался продлевать перемирие

— Путин не давал команды о продлении “пасхального перемирия”, — цитирует Пескова росинформагенство ТАСС.

Перед этим президент Владимир Зеленский предлагал продлить это “перемирие”, если тишина действительно воцарится.

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Реакция МИД Украины на “перемирие” РФ

В МИД Украины заявили, что до сих пор не услышали ответа из России относительно украинского предложения продлить режим прекращения огня до 30 дней.

— Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Украина реагирует должным образом и ответственно, и мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется. Но главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали, — говорится в сообщении.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что действия российской армии “после полуночи, завтра и в течение недели” покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложения 30-дневного полного прекращения огня.

— Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями, — говорится в сообщении.

Пасхальное “перемирие”

Ранее глава Кремля приказал “остановить все боевые действия” с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Вместе с тем он заявил, что российские войска должны быть “готовы отражать возможные нарушения перемирия и провокации”.

На это впоследствии отреагировал президент Владимир Зеленский, который назвал заявление о так называемом перемирии “очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей”. Позже он добавил, что Украина готова присоединиться к формату полного прекращения огня и будет действовать зеркально к действиям России: “тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов”.

Также Зеленский предложил продлить “перемирие”, если тишина действительно воцарится.

В течение 20 апреля, несмотря на заявления Кремля о якобы перемирии, Владимир Зеленский приводил доклады военных, которые свидетельствуют о регулярных нарушениях “прекращения огня” со стороны РФ, а также штурмовые действия и обстрелы украинских позиций.

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