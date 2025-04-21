В течение первых трех месяцев 2025 года в Украину было ввезено 127,8 тыс. гражданских беспилотных летательных аппаратов. Их общая стоимость составила $371,3 млн.

Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба.

Украина увеличила импорт гражданских дронов

По информации ведомства, объем импорта дронов в денежном выражении в этом году превысил показатели аналогичного периода 2024-го на $103 млн или на 39%.

В таможенной службе также добавили, что 98% всех беспилотников, которые были завезены в страну, попали под действие льготного режима, освобождающего их от уплаты таможенных платежей.

Львиную долю импортируемых дронов поставляет Китай. За первый квартал 2025 года из этой страны в Украину поступило 125,7 тыс. беспилотников, что составляет 98% от общего объема импорта.

Напомним, по итогам 2024 года в Украину ввезли дроны на сумму $1,17 млрд, а также комплектующие к ним на $134,8 млн.

С июня 2023 года Верховная Рада освободила от ввозной пошлины товары, которые используются для производства и ремонта беспилотных систем.

Это касается материалов, компонентов, узлов, агрегатов, агрегатов, оборудования и других комплектующих для БПЛА, импортируемых предприятиями с целью использования в собственной деятельности.

