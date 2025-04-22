Карта боевых действий на 22 апреля 2025 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Российские военные нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Также враг применил 2651 дрон-камикадзе и совершил 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 22 апреля 2025 года
Ситуация в Украине на 22 апреля 2025 года
На Купянском направлении за сутки произошло две вражеские атаки неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении российский враг атаковал 25 раз вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.
На Торецком направлении захватчики 23 раза атаковали неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступление оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.
На Новопавловском направлении россияне 19 раз атаковали наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма у Степного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг дважды пытался наступать.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Курском направлении произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, совершил 336 артиллерийских обстрелов.
Потери РФ в войне на 22 апреля 2025 года
- личного состава — около 943060 (+1130) чел,
- танков — 10683 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22296 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 26689 (+26) ед,
- РСЗО — 1367 ед,
- средств ПВО — 1140 (+1) ед,
- самолетов — 370 ед,
- вертолетов — 335 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33388 (+118) ед,
- крылатых ракет — 3148 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45 458 (+134) ед,
- специальной техники — 3859 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.