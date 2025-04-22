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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 22 апреля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Российские военные нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Также враг применил 2651 дрон-камикадзе и совершил 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 22 апреля 2025 года

Ситуация в Украине на 22 апреля 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло две вражеские атаки неподалеку Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении российский враг атаковал 25 раз вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

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На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 23 раза атаковали неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступление оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

На Новопавловском направлении россияне 19 раз атаковали наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма у Степного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался наступать.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, совершил 336 артиллерийских обстрелов.

Потери РФ в войне на 22 апреля 2025 года

  • личного состава — около 943060 (+1130) чел,
  • танков — 10683 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 22296 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 26689 (+26) ед,
  • РСЗО — 1367 ед,
  • средств ПВО — 1140 (+1) ед,
  • самолетов — 370 ед,
  • вертолетов — 335 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33388 (+118) ед,
  • крылатых ракет — 3148 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 458 (+134) ед,
  • специальной техники — 3859 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Потери РФ, Карта
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