Карта бойових дій на 22 квітня 2025 – ситуація на фронті

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Російські військові завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, скинули 253 керовані авіаційні бомби. Таккож ворог застосував 2651 дрон-камікадзе та здійснив 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025

Ситуація в Україні на 22 квітня 2025

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві ворожі атаки неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російський ворог атакував 25 разів поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 23 рази атакували неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 61 наступ окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни 19 разів атакували наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми біля Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наступати.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів.

Втрати РФ у війні на 22 квітня 2025

особового складу ‒ близько 943060 (+1130) осіб,

танків ‒ 10683 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19) од,

артилерійських систем – 26689 (+26) од,

РСЗВ – 1367 од,

засобів ППО ‒ 1140 (+1) од,

літаків – 370 од,

гелікоптерів – 335 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118) од,

крилатих ракет ‒ 3148 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 458 (+134) од,

спеціальної техніки ‒ 3859 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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