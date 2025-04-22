Когда будет последний звонок в Украине и будут ли учиться школьники в июне

Апрель подходит к концу, а вместе с ним все ближе чувствуется дыхание лета. Впереди — желанная пора летних каникул, время беззаботности, новых впечатлений и ярких моментов.

Факты ICTV узнавали, когда будет последний звонок в Украине, который оповестит о начале летнего отдыха для украинских школьников.

Когда будет последний звонок в Украине в школах

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, учебный год начался 2 сентября 2024 года и может продолжаться до 30 июня 2025 года. В то же время, эта дата — не обязательный день завершения обучения, а лишь предельный срок, до которого учебные заведения имеют право завершить образовательный процесс.

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Конкретные даты окончания обучения, проведение последнего звонка, график каникул и другие особенности структуры учебного года устанавливаются не правительством, а самими школами. Это связано с тем, что учреждения общего среднего образования имеют автономию и самостоятельно принимают такие решения.

Это положение не является новым — оно действует в соответствии с действующим законодательством уже много лет, еще до начала полномасштабной войны.

Кто принимает решение о дате последнего звонка 2025 в школе

В МОН отметили, что за решение о графике учебного процесса и когда будет последний звонок в школах Украины, отвечает педагогический совет каждого учебного заведения. Он учитывает несколько ключевых факторов:

объем учебного материала, который нужно проработать;

ситуацию с безопасностью в регионе;

потребности учеников и учениц;

возможности педагогического коллектива.

Таким образом, государство не обязывает школы проводить обучение до 30 июня — это лишь крайний допустимый срок завершения учебного года. Итак, последний звонок в Украине в 2025 году в большинстве школ прозвучит 30 мая.

Будут ли дети учиться в июне

В МОН отметили, что июнь не является обязательным периодом для обычного обучения, однако школы могут использовать этот месяц для различных форм образовательной деятельности. Это может быть:

стандартное продолжение обучения;

дополнительные консультации для учеников;

проектная деятельность;

индивидуальные или групповые занятия;

летние образовательные лагеря или экскурсии.

Эти форматы созданы для того, чтобы поддержать учеников в преодолении пробелов в знаниях, возникших из-за войны. Но окончательное решение о целесообразности таких активностей в июне принимает педагогический совет школы с учетом местных условий и интересов учеников.

Что важно знать родителям, учителям и ученикам:

нет никаких нормативных актов, которые бы сокращали летние каникулы;

когда будет последний звонок и выпускные, решают педагогические советы школ самостоятельно, принимая во

внимание ситуацию с безопасностью, учебную нагрузку и потребности детей;

июнь может быть использован для образовательных мероприятий, но это — возможность, а не обязанность.

Министерство образования и науки Украины рекомендует ориентироваться только на проверенную информацию из официальных источников и доверять решениям педагогических советов, которые принимаются с учетом реального положения дел в конкретном регионе и школе.

Источник : Минобразования

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