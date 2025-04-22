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Илья Нежигай, редактор ленты

На строительстве Подольского моста в Киеве было разворовано более 150 млн гривен — СБУ

На строительстве Подольского моста в Киеве было разворовано более 150 млн гривен — СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности установили, что на строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Хищения на строительстве Подольского моста

— Служба безопасности и БЭБ задокументировали новые факты хищений из бюджета города Киева. По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через р. Днепр, — говорится в сообщении.

Как установило расследование, к организации “схемы” причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную “разницу” распределили между участниками сделки.

Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в шесть раз “переплатили” за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

Чтобы реализовать сделку, организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток, сообщили в СБУ.

— Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составляла $110, а фигуранты приобрели ее по $610 за единицу, — говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

Сейчас бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику — уже экс-директору подрядной компании — сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

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Источник: СБУ
Київ, Корупция, Міст, Поділ, СБУ
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