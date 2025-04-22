На будівництві Подільського мосту в Києві було розкрадено понад 150 млн гривень – СБУ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки встановили, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Розкрадання на будівництві Подільського мосту

– Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань із бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, до організації “схеми” причетні нинішній та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебуває у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману “різницю” розподілили між учасниками оборудки.

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в шість разів “переплатили” за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати оборудку, організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток, повідомили в СБУ.

– Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила $110, а фігуранти придбали її по $610 за одиницю, – йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та нинішньому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело : СБУ

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