Вночі сили ППО збили над Україною 38 ворожих дронів, ще 16 не досягли цілей

У ніч на 22 квітня російські війська запустили по Україні 54 ударні дрони та безпілотники-імітатори інших типів. Атакував ворог із Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів 22 квітня 2025

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 09:00 22 квітня підтверджено збиття 38 дронів Shahed та безпілотників інших типів на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі України. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок атаки дронів є пошкодження на Одещині та Київщині. Так, в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, автівки. Відомо про трьох постраждалих. На Київщині у Бучанському районі ворожі безпілотники пошкодили шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

О 08:00 почалась нова хвиля російської атаки – групи ворожих ударних дронів заходять із півночі через Сумську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

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