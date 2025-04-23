Предприниматель года 2025: Руслан Шостак победил в номинации Стремление к новым горизонтам

Руслан Шостак, украинский предприниматель, президент корпорации TERWIN, основатель сетей EVA и VARUS был отмечен в номинации “Стремление к новым горизонтам” международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™.

Руслан Шостак получил номинацию в конкурсе Предприниматель года 2025

Руслан Шостак вошел в шортлист из 16 финалистов, которых независимое экспертное жюри отметило за лидерство, предпринимательский дух, целеустремленность, отраслевое влияние и развитие бизнеса.

Награду вручили во время торжественной церемонии в Национальной филармонии Украины.

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Президент American Chamber of Commerce in Ukraine Энди Гундер во время награждения отметил, что в этой номинации побеждают те, “кто видит возможности и новые горизонты там, где никто их не видит”.

— Я горжусь украинским бизнесом, который платит налоги, за которые существует украинская армия. Создает рабочие места в Украине. Донатит, донатит и еще раз донатит, прикрывая государственный тыл. Уверен, что подобные мероприятия должны проводиться как стимул для бизнеса и прожектор, направляющий свет на тех, кто драйвит украинскую экономику, общество и военный сектор, — поделился Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN.

Справочно. Конкурс Предприниматель года (EY Entrepreneur Of The Year TM®) проводится компанией EY в 79 странах мира с 1986 года. Это один из самых престижных и ключевых международных конкурсов для предпринимателей. В 2025 году Украина впервые стала официальной страной-участницей международной программы.

Руслан Шостак — украинский предприниматель, основатель EVA и VARUS, президент Корпорации TERWIN.

В начале полномасштабного вторжения основал Благотворительный Фонд, чтобы помочь армии и детям-сиротам. В рамках проекта Детство без войны спасли от войны 3500 детей-сирот и лиц, которые их сопровождают. Проект ГеройСаг передал на фронт более 640 единиц транспорта.

Начал масштабное строительство логистических парков на 1 млн кв.м в четырех областях Украины с объемом инвестиций около $700 млн.

Руслан Шостак был награжден Орденом За заслуги III степени. Получил благодарность от Главнокомандующего ВСУ за весомый вклад и активную помощь армии.

Вошел в топ-10 самых влиятельных бизнесменов Украины и топ-100 самых влиятельных украинцев по версии Украинской правды.

Фото: корпорация TERWIN

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