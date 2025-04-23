Россия готовится к новой волне штурмов на южном фронте — Волошин

Россия использовала временное прекращение огня на Пасху, чтобы перегруппироваться и подвезти подкрепление. В частности, из Крыма в Запорожскую область уже переброшена техника и живая сила. Враг готовится к активизации штурмовых действий.

Об этом представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил в комментарии Укринформу.

РФ готовится к активизации штурмовых действий

По словам Волошина, враг активизировался на нескольких направлениях — Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском. На этих направлениях оккупанты продолжают активные штурмовые действия, особенно на Новопавловском направлении, где за минувшие сутки зафиксировали 17 штурмовых действий.

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— Кроме того, враг достаточно активен и на Ореховском направлении. Он осуществляет штурмовые действия в направлении Малых Щербаков, Степного, Лепкового. Поэтому действительно, пользуясь так называемым Пасхальным перемирием, прекращением огня, враг провел перегруппировку сил и средств, подтянул на передовые позиции личный состав штурмовых отрядов, их вооружение, боевую технику и продолжает ведение штурмовых действий малыми группами пехоты, — рассказал спикер.

Однако враг концентрирует свежие силы не только на Запорожском направлении, но и по всему южному фронту.

— По данным нашей разведки, враг собирает, осуществляет перегруппировку и переброску определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того, чтобы продолжать штурмовые действия, — сообщил Волошин.

Он отметил, что на всех южных направлениях, наблюдается рост количества вооружения, военной техники и штурмовых подразделений. Также зафиксировано усиление вражеского присутствия на Приднепровском направлении вблизи населенного пункта Олешки.

Спикер не исключает, что в ближайшее время РФ может активизировать штурмовые действия непосредственно в Запорожской области, а также усилить атаки на Херсонском направлении. Сейчас российские войска продолжают накапливать силы, налаживают логистику и постоянно ведут разведку.

При этом он отметил, что на сегодняшний день у врага недостаточно ресурсов для масштабного наступления, но имеющихся сил вполне хватает для ведения штурмов небольшими пехотными группами с поддержкой боевой техники.

Волошин также рассказал, что важную роль в поддержке штурмовых групп врага сейчас играют легкомоторные средства такие, как мотоциклы, багги, квадроциклы.

— Этими средствами можно быстро перемещаться по полю, они имеют высокую маневренность, и их достаточно трудно поражать или уничтожать и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами. Поэтому враг достаточно активно начал их применять, — объяснил спикер.

По словам Волошина, ежедневно украинские военные уничтожают около 20 мотоциклов и по пять — семь багги и квадроциклов.

Источник : Укринформ

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