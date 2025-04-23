Росія готується до нової хвилі штурмів на південному фронті – Волошин

Росія використала тимчасове припинення вогню на Великдень, щоб перегрупуватися та підвезти підкріплення. Зокрема, з Криму до Запорізької області вже перекинуто техніку та живу силу. Ворог готується до активізації штурмових дій.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив у коментарі Укрінформу.

РФ готується до активізації штурмових дій

За словами Волошина, ворог активізувався на кількох напрямках – Гуляйпільському, Новопавлівському та Оріхівському. На цих напрямках окупанти продовжують активні штурмові дії, особливо на Новопавлівському напрямку, де за минулу добу зафіксували 17 штурмових дій.

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– Крім того, ворог досить активний і на Оріхівському напрямку. Він здійснює штурмові дії в напрямку Малих Щербаків, Степового, Лепкового. Тому справді, користуючись так званим Великоднім перемир’ям, припиненням вогню, ворог провів перегрупування сил і засобів, підтягнув на передові позиції особовий склад штурмових загонів, їхнє озброєння, бойову техніку та продовжує ведення штурмових дій малими групами піхоти, – розповів речник.

Однак ворог концентрує свіжі сили не тільки на Запорізькому напрямку, а й по всьому південному фронту.

– За даними нашої розвідки, ворог збирає, здійснює перегрупування і перекидання певної кількості сил і засобів і з Криму, і з Росії, для того, щоб продовжувати штурмові дії, – повідомив Волошин.

Він зазначив, що на всіх південних напрямках, спостерігається зростання кількості озброєння, військової техніки та штурмових підрозділів. Також зафіксовано посилення ворожої присутності на Придніпровському напрямку поблизу населеного пункту Олешки.

Речник не виключає, що найближчим часом РФ може активізувати штурмові дії безпосередньо в Запорізькій області, а також посилити атаки на Херсонському напрямку. Наразі російські війська продовжують накопичувати сили, налагоджують логістику і постійно ведуть розвідку.

Водночас він зазначив, що на сьогодні у ворога недостатньо ресурсів для масштабного наступу, але наявних сил цілком вистачає для ведення штурмів невеликими піхотними групами з підтримкою бойової техніки.

Волошин також розповів, що важливу роль у підтримці штурмових груп ворога наразі відіграють легкомоторні засоби такі, як мотоцикли, баггі, квадроцикли.

– Цими засобами можна швидко переміщатися по полю, вони мають високу маневреність, і їх досить важко уражати або знищувати і вогневими засобами, і дронами, FPV-дронами. Тому ворог досить активно почав їх застосовувати, – пояснив спікер.

За словами Волошина, щодня українські військові знищують близько 20 мотоциклів і по п’ять – сім баггі та квадроциклів.

Джерело : Укрінформ

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