В каких числах приходит пенсия и как узнать о ее начислении

Выплата пенсий в Украине осуществляется по утвержденному графику, который определяет Пенсионный фонд Украины. Несмотря на то, что точная дата получения пенсии может зависеть от нескольких факторов, существуют общие рамки, в которых проводится финансирование.

Когда приходит пенсия в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какого числа приходит пенсия

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отмечает, что пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется расчет.

Сейчас смотрят

Выплата происходит по фактическому месту жительства пенсионера с помощью организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков.

Выплата пенсии через почтовые отделения осуществляется согласно Инструкции по выплате и доставке пенсий и социальной помощи,утвержденной приказом №464/156 от 28 апреля 2009 года.

Ежемесячно Пенсионный фонд Украины осуществляет перевод средств организациям почтовой связи. В свою очередь они обеспечивают своевременную выплату пенсий непосредственно получателям. Это происходит ежемесячно в период с 4 по 25 число.

Чтобы узнать, в какие именно числа приходит пенсия, необходимо ориентироваться на даты выплатного периода.

То есть средства, как правило, поступают с 4 по 25 число, но точная дата зависит от выбранного способа доставки (банк или Укрпочта) и места жительства пенсионера.

В частности:

Если пенсия поступает через банк, то дата зачисления зависит от внутреннего графика выплат банка. Обычно пенсионеры получают средства в первые дни финансирования — с 4 по 10 число.

Если пенсия доставляется Укрпочтой, то выплаты происходят по утвержденному графику, который формируется отдельно по каждому району.

Пенсия может доставляться на домашний адрес пенсионера. Тогда средства можно получить согласно графику обслуживания по каждому доставочному участку.

Обратите внимание! Если человек впервые будет получать пенсию, то средства обычно поступают в течение одного, двух месяцев после принятия решения о ее назначении. Пенсионный фонд определяет точную дату и сообщает об этом в документе о назначении пенсии.

Как узнать, когда придет пенсия: способы

Узнать, были ли начисления, можно:

с помощью личного кабинета на портале Пенсионного фонда Украины Моя пенсия (там отображается дата последнего начисления и сумма);

(там отображается дата последнего начисления и сумма); позвонив в ПФУ — телефон горячей линии (044) 281-08-70, (044) 281-08-71, 0 800 503 753;

обратившись в свой банк или отделение Укрпочты, если пенсию доставляют туда.

Итак, когда именно приходит пенсия, зависит от способа получения: через банк, на отделении Укрпочты или с помощью адресной доставки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.