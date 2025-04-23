В яких числах приходить пенсія та як дізнатися про її нарахування

Виплата пенсій в Україні здійснюється за затвердженим графіком, який визначає Пенсійний фонд України. Попри те, що точна дата отримання пенсії може залежати від кількох чинників, існують загальні рамки, в яких проводиться фінансування.

Коли приходить пенсія в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якого числа приходить пенсія

Пенсійний фонд України (ПФУ) зазначає, що пенсія виплачується щомісяця не пізніше 25 числа місяця, за який здійснюється розрахунок.

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Виплата відбувається за фактичним місцем проживання пенсіонера за допомогою організацій, що здійснюють виплату й доставку пенсій, або через установи банків.

Виплата пенсії через поштові відділення здійснюється згідно з Інструкцією щодо виплати та доставки пенсій і соціальної допомоги, затвердженою наказом №464/156 від 28 квітня 2009 року.

Щомісяця Пенсійний фонд України здійснює переказ коштів організаціям поштового зв’язку. Вони ж забезпечують своєчасну виплату пенсій безпосередньо отримувачам. Це відбувається щомісяця у період з 4 до 25 числа.

Щоб дізнатися, в які саме числа приходить пенсія, необхідно орієнтуватися на дати виплатного періоду.

Тобто кошти, як правило, надходять з 4 до 25 числа, але точна дата залежить від обраного способу доставки (банк чи Укрпошта) та місця проживання пенсіонера.

Зокрема:

Якщо пенсія надходить через банк, то дата зарахування залежить від внутрішнього графіка виплат банку. Зазвичай пенсіонери отримують кошти в перші дні фінансування — з 4 до 10 числа.

Якщо пенсія доставляється Укрпоштою, то виплати відбуваються за затвердженим графіком, який формується окремо по кожному району.

Пенсія може доставлятися на домашню адресу пенсіонера. Тоді кошти можна отримати згідно з графіком обслуговування за кожною доставною дільницею.

Зверніть увагу! Якщо людина вперше отримуватиме пенсію, то кошти зазвичай надходять протягом одного, двох місяців після ухвалення рішення про її призначення. Пенсійний фонд визначає точну дату та повідомляє про це у документі про призначення пенсії.

Як дізнатися, коли прийде пенсія: способи

Дізнатися, чи були нарахування, можна:

за допомогою особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду України Моя пенсія (там відображається дата останнього нарахування та сума);

(там відображається дата останнього нарахування та сума); зателефонувавши до ПФУ — телефон гарячої лінії (044) 281-08-70, (044) 281-08-71, 0 800 503 753;

звернувшись до свого банку або відділення Укрпошти, якщо пенсію доставляють туди.

Отже, коли саме приходить пенсія, залежить від способу отримання: через банк, на відділенні Укрпошти або за допомогою адресної доставки.

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