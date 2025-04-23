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Татьяна Забожко, редактор ленты

Залп – до 12 ракет: РФ вывела в Черное море еще один носитель Калибров

Запуск ракет типу Калібр із моря

Утром 23 апреля российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Носители Калибров в Черном море: что известно

В данный момент в Черном море находятся два вражеских носителя Калибров.

Общий залп, отмечают в Военно-морских силах ВСУ, может составлять до 12 ракет.

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Следует отметить, что до сегодняшнего дня в течение четырех дней, начиная с 19 апреля, в Черном море дежурил один российский ракетоноситель с шестью Калибрами на борту.

В Азовском море 23 апреля кораблей нет.

В Средиземном море РФ удерживает три корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет Калибр (общий залп – до 12 ракет).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, ВМС України, Калібр, Ракета, Російська агресія, Черное море
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