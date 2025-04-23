Залп – до 12 ракет: РФ вывела в Черное море еще один носитель Калибров
Утром 23 апреля российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море.
Носители Калибров в Черном море: что известно
В данный момент в Черном море находятся два вражеских носителя Калибров.
Общий залп, отмечают в Военно-морских силах ВСУ, может составлять до 12 ракет.
Следует отметить, что до сегодняшнего дня в течение четырех дней, начиная с 19 апреля, в Черном море дежурил один российский ракетоноситель с шестью Калибрами на борту.
В Азовском море 23 апреля кораблей нет.
В Средиземном море РФ удерживает три корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет Калибр (общий залп – до 12 ракет).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны РФ