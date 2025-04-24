Насиловал приемных детей: на Франковщине задержали многодетного отца-воспитателя

На Ивано-Франковщине полиция задержала мужчину, который в течение нескольких лет, совершал сексуальное насилие над малолетними детьми, которые находились под его опекой в доме семейного типа.

Подозрение в тяжких преступлениях

Имея жену и двух родных сыновей, мужчина взял на воспитание трех малолетних девочек.

Однако “отец” систематически насиловал ребенка, которому на момент первого преступления было всего 10 лет.

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Кроме того, следствие выяснило, что подозреваемый совершал развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних девочек.

Из-за тяжелых психических последствий одна из потерпевших попала в больницу.

Эвакуация и разоблачение

Дом семейного типа функционировал в Херсонской области, однако после начала полномасштабной войны семья переехала в Ивано-Франковскую область, где мужчину и задержали полицейские.

Дело передано правоохранителям Херсонщины, которые осуществляют досудебное расследование, пока мужчина находится под стражей.

За тяжкие преступления против половой свободы и неприкосновенности детей фигуранту выдвинули подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дети под защитой государства

Учитывая чрезвычайную тяжесть преступлений, было принято решение о немедленном изъятии всех детей из дома семейного типа.

Сейчас воспитанники находятся в безопасности под наблюдением психологов, врачей и социальных служб.

Источник: Херсонская областная прокуратура

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