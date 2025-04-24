Карта боевых действий на 24 апреля 2025 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боестолкновений. Россияне нанесли по позициям наших подразделений и населенным пунктам один ракетный и 111 авиаударов, применив четыре ракеты и сбросив 228 КАБов. Кроме этого, враг совершил 6289 обстрелов, в том числе 175 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2961 дрон-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

Ситуация в Украине на 24 апреля 2025 года

Сегодня ночью Россия вывела в Черное море 11 вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 16 ракет.

На Харьковском направлении российский враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

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На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий россиян вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение в районе Клещеевки.

На Торецком направлении российский враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ровнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Курщине за сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 41 КАБ, совершил 423 обстрела, из которых 19 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ в войне на 24 апреля 2025 года

личного состава — около 945330 (+1060) чел,

танков — 10694 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 22312 (+5) ед,

артиллерийских систем — 26823 (+49) ед,

РСЗО — 1369 (+1) ед,

средств ПВО — 1141 ед,

самолетов — 370 ед,

вертолетов — 335 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 33660 (+134) ед,

крылатые ракеты — 3148,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 45755 (+134) ед,

специальная техника — 3860.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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