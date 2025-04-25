Новая атака на Павлоград: пожар в пятиэтажке, среди погибших и раненых есть дети

До трех возросло количество погибших в результате утренней атаки на Павлоград Днепропетровской области 25 апреля.

Обновлено 27 апреля в 12:41.

Атака на Павлоград 25 апреля: что известно

Российские войска второй день прибегают к атаке на Павлоград.

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Утром 25 апреля армия РФ нанесла по городу удар беспилотниками.

В городе произошло несколько возгораний. В частности, в пятиэтажке.

Кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура. Так, частично разрушено помещение социального учреждения.

Также выгорело несколько автомобилей.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли повторный удар.

Из-за этого ранение получил спасатель.

По уточненным данным, погибли три человека.

Ранее было установлено, что вражеская атака унесла жизнь 76-летней женщины.

В Группе ДТЭК сообщили о гибели шахтера-комбайнера Алексея Хлебца из Шахтоуправления им. Героев Космоса и его 15-летней дочери Валерии (за жизнь тяжелораненной жены Алексея Оксаны борются врачи).

Количество пострадавших к 27 апреля возросло до 18.

Речь идет о 14 взрослых, трех парнях в возрасте 6, 15 и 17 лет и 12-летней девочке.

В больнице остается пять человек. Трое из них – в тяжелом состоянии.

У многих пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны.

Во время атаки на Павлоград 25 апреля удалось спасти десять человек. Двое из них – дети.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что украинские защитники во время ночной массированной атаки дронов ликвидировали 11 БпЛА.

В результате атаки, кроме Павлограда, произошли пожары в Синельниковском и Самаровском районах. Там возгорания вспыхнули на территории предприятий.

Напомним, что во время вчерашней атаки на Павлоград 24 апреля под ударом находилось промышленное предприятие.

Взрывной волной также задело 14 многоэтажек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура, Група ДТЭК

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

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