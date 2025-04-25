Пять пунктов по завершению войны в Украине: The Telegraph обнародовало переговорный документ

В рамках мирных переговоров с участием США Украина надеется лишить РФ официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

Об этом говорится в новом переговорном документе из пяти пунктов, опубликованном изданием The Telegraph.

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В пунктах первом и втором прописана важность, чтобы любое мирное соглашение было “основано на международном праве, а не на капитуляции”, с оговоркой о возможном вторжении Китая на Тайвань.

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Также там идет речь о важности четких “гарантий безопасности” как цене за любое будущее мирное соглашение, по которому Украина уступит территорию России, даже временно.

Третий пункт – попытка вернуть Украину в центр мирного процесса.

В четвертом пункте прописано предупреждение как для США, так и для НАТО, что разрешение РФ контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только Украине, но и союзникам в Черном море – Турции, Румынии и Болгарии.

Пятый и последний пункт четко указывает, что РФ нельзя разрешить использовать соглашение для ограничения численности ВСУ или оборонной промышленности.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты во время переговоров в Лондоне предложили Украине стратегию по украинским территориям.

Он отметил, что этот сценарий обсудили как украинская, европейская делегации, так и представители из США. Пока этот формат находится на рассмотрении президента Дональда Трампа.

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