Преданы мирным усилиям: Ермак рассказал, как прошла встреча в Лондоне

По итогам встречи в Лондоне Украина и страны — участники Коалиции желающих договорились о дальнейших регулярных консультациях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял украинскую делегацию в британской столице.

Как прошла встреча в Лондоне: Ермак рассказал детали

По словам руководителя ОПУ, в Лондоне была проведена важная встреча с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран — участниц Коалиции желающих. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и сам Ермак как руководитель Офиса президента.

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Со стороны Великобритании — советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

— Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лэмми. Это уже вторая такая встреча — предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине, — напомнил Ермак.

Руководитель ОПУ сообщил, что украинская делегация подчеркнула на встрече, что предана мирным усилиям президента США Дональда Трампа.

— Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну. Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях — для достижения главной цели: справедливого мира для Украины, — написал он.

Встреча в Лондоне

Ранее правительство Великобритании сообщило, что встреча на уровне министров иностранных дел Украины, Великобритании, США, Франции и Германии в британской столице была отменена. Вместо министров в Лондон прибыли высокопоставленные чиновники из этих стран.

Этому предшествовало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что он отложит свой визит в Лондон и не будет присутствовать на переговорах.

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