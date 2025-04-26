Более 50% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине

Подавляющее большинство американских зарегистрированных избирателей считают методы президента США Дональда Трампа, которые тот использует в решении конфликта между Россией и Украиной, неправильными.

Это следует из данных совместного национального социологического исследования, которое провели The New York Times и Siena College.

Большинство американцев выступает против действий Трампа в отношении Украины

Согласно опросу, 56% респондентов в целом не одобряют подход Трампа к войне. Это включает 42% тех, кто не одобряет действия Трампа категорически. В то же время поддерживают шаги республиканца 35%, среди которых 20% — “решительно одобряют”, еще 15% — “в определенной степени одобряют”.

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В то же время 9% опрошенных воздержались от ответа или не определились.

В исследовании указывается на то, что принадлежность к партии является одним из ключевых факторов, который влияет на оценки избирателей. Так, республиканцы поддерживают Трампа 74%, а 90% демократов — решительно не одобряют его позицию. Примечательно, что среди независимых избирателей 62% выступают против подобных подходов главы Белого дома, но только 29% поддерживают его.

Вместе с тем, среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году, остается лишь 45% тех, кто в будущем планирует голосовать за него и поддерживает его подход к российско-украинской войне. В то же время 34% выступают против действий Трампа.

Исследование указывает и на фактор наличия или отсутствия образования среди опрашиваемых лиц. Так, респонденты с высшим образованием подавляющим большинством (66%) выступают против действий Трампа по войне, тогда как только 26% поддерживают подход президента США.

В то же время среди лиц, не имеющих высшего образования 40% одобряют политику Трампа относительно войны в Украине, а 53% выступают против.

Опрос New York Times/Siena College проводился на английском и испанском языках с 21 по 25 апреля. Участие в опросе приняли 913 избирателей со всей территории Соединенных Штатов. Погрешность выборки среди зарегистрированных избирателей составляет 3,8%.

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