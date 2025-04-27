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Татьяна Забожко, редактор ленты

Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф возле Станицы Луганской

Знищення трансформаторної шафи біля Станиці Луганської

Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской в ​​Луганской области.

Уничтожение трансформаторного шкафа возле Станицы Луганской

Об уничтожении трансформаторного шкафа на железной дороге возле Станицы Луганской сообщили представители партизанского движения Атеш 27 апреля.

По их данным, диверсию в Луганской области устроили агенты их движения.

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Операция проходила на пути, по которому оккупанты непосредственно перевозили военную технику, личный состав, а также ресурсы, необходимые для поставок армии.

– Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск, задержки в поставках техники и запчастей, – заявили в Атеш.

Партизаны отмечают: продолжают систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях.

И таких ударов, уверяют агенты Атеш, в ближайшее время будет становиться все больше.

– Призываем жителей временно оккупированных территорий присоединяться к нашему движению. Вместе мы приблизим освобождение родной земли и отомстим врагу за все горе, которое они принесли в наш дом! – отметили партизаны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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релейна шафа

Источник: АТЕШ

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