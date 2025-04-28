Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины учебный год 2024-2025 в большинстве учебных заведений продлится до 30 мая.

Когда начнутся летние каникулы в Харькове и сколько они продлятся — читайте в материале Фактов ICTV.

Харьков: когда начнутся летние каникулы 2025

Несмотря на то, что Харьков находится под постоянными обстрелами со стороны РФ, а занятия преимущественно проходят в укрытиях или подземных школах, учебный год в 2025 году завершится вовремя.

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Министерство образования и науки Украины (МОН) установило, что учебный год 2024-2025 по всей стране, в том числе в Харькове и Харьковской области, завершится 30 мая.

Соответственно, в большинстве харьковских школ последний звонок прозвучит 30 мая, после чего начнутся летние каникулы.

Когда завершатся летние каникулы в Харькове и области

Школьники Харькова и Харьковской области будут отдыхать до 31 августа 2025 года включительно. Новый учебный год 2025-2026 планируется начать с 1 сентября.

В то же время, учебные заведения имеют право вносить изменения в график в зависимости от ситуации с безопасностью и других обстоятельств.

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