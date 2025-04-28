Корецкого избрали новым главой правления Нафтогаза

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины избрал Сергея Корецкого новым главой правления компании.

Решение было принято на заседании наблюдательного совета 28 апреля, сообщает отраслевое издание ExPro.

Корецкий избран новым главой правления Нафтогаза

В издании отмечают, что в финальный этап отбора прошли Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял Укргаздобычу.

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С ноября 2022 года Сергей Корецкий руководит ПАО Укрнафта после перехода компании под контроль Министерства обороны Украины с другими стратегическими предприятиями.

С 2007 года он был генеральным директором управляющей компании ГК Континиум, а с 2013 года развивал сеть заправок WOG. Во время его возглавления компания запустила WOG CAFE в поездах Интерсити.

В сентябре 2019 года Корецкий вместе с партнером Остапом Неходой создали в Швейцарии трейдерскую компанию Centurion Group SA. Кроме того, он создал сеть кафе под брендом Idealist Coffee.

Фото: Сергей Корецкий

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