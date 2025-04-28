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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Корецького обрали новим очільником правління Нафтогазу

Сергій Корецький

Наглядова рада НАК Нафтогаз України обрала Сергія Корецького новим очільником правління компанії.

Рішення ухвалили на засіданні наглядової ради 28 квітня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Корецького обрано новим главою правління Нафтогазу

У виданні зазначають, що до фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював Укргазвидобування.

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З листопада 2022 року Сергій Корецький керує ПАТ Укрнафта після переходу компанії під контроль Міністерства оборони України з іншими стратегічними підприємствами.

З 2007 року він був генеральним директором керівної компанії ГК Континіум, а з 2013 року розвивав мережу заправок WOG. Під час його очолювання компанія запустила WOG CAFE в потягах Інтерсіті.

У вересня 2019 року Корецький разом з партнером Остапом Неходою створили у Швейцарії трейдерську компанію Centurion Group SA. Крім того, він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

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Фото: Сергій Корецький

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