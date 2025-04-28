Летние каникулы во Львове 2025: когда начнутся и сколько продлятся

В большинстве украинских школ летние каникулы в 2025 году начнутся с 1 июня, а последний звонок прозвучит 30 мая.

Когда будет завершение учебного года во Львове и сколько продлятся каникулы — читайте в материале Фактов ICTV.

Львов: когда начнутся летние каникулы 2025 года

Министерство образования и науки Украины (МОН) установило, что учебный год 2024-2025 в Украине завершится 31 мая, согласно Постановлению Кабмина №841 от 23 июля 2024 года.

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Однако, как отметили в департаменте образования и культуры Львовского городского совета, каждая школа имеет право самостоятельно принимать решение о начале и окончании школьных каникул, а также утверждать структуру учебного года. Городское управление образования только получает информацию от школ об организации учебного процесса. Поэтому даты начала летних каникул во Львове могут несколько отличаться.

Для большинства учеников города Львов летние каникулы начнутся с 1 июня. В то же время есть учебные заведения, где завершение учебного года запланировано на середину июня.

Сколько будут длиться летние каникулы во Львове в 2025 году

Ученики Львова и Львовской области будут отдыхать до 31 августа 2025 года включительно. Учебный год должен начаться с 1 сентября 2025 года. В то же время каждое учебное заведение имеет право самостоятельно вносить изменения в график обучения.

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