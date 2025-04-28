Літні канікули у Львові 2025: коли почнуться та скільки триватимуть

У більшості українських шкіл літні канікули у 2025 році розпочнуться з 1 червня, а останній дзвоник пролунає 30 травня.

Коли буде завершення навчального року у Львові та скільки триватимуть канікули — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Львів: коли почнуться літні канікули 2025

Міністерство освіти і науки України (МОН) встановило, що навчальний рік 2024-2025 в Україні завершується 31 травня, згідно з Постановою Кабміну №841 від 23 липня 2024 року.

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Проте, як зазначили в департаменті освіти та культури Львівської міської ради, кожна школа має право самостійно приймати ріння щодо початку та закінчення шкільних канікул, а також затверджувати структуру навчального року. Міське управління освіти лише отримує інформацію від шкіл про організацію навчального процесу. Тож дати початку літніх канікул у Львові можуть дещо відрізнятися.

Для більшості учнів міста Львів літні канікули розпочнуться з 1 червня. Водночас є навчальні заклади, де завершення навчального року заплановане на середину червня.

Скільки триватимуть літні канікули у Львові у 2025 році

Учні Львова та Львівської області відпочиватимуть до 31 серпня 2025 року включно. Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня 2025 року. Водночас кожен заклад освіти має право самостійно вносити зміни до графіка навчання.

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