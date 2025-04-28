Предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным: Сибига о ситуации на фронте

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал иностранных наблюдателей за событиями российско-украинской войны не поддаваться мнению, что Россия побеждает в войне, поскольку ситуация на самом деле совсем другая.

Об этом он написал в соцсети X.

Сибига назвал ошибочным предположение о том, что РФ выигрывает войну

Министр сообщил, что хотя ситуация на передовой остается сложной, Россия не смогла прорвать фронт и достичь стратегических успехов.

Сейчас смотрят

— Общее предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным. Оно основывается на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценивать Украину и переоценивать Россию. Этот паттерн уже много раз доказывал свою ошибочность, но люди продолжают попадать в ту же ловушку, — отметил он.

Глава МИД отметил, что зимние попытки России достичь прорыва стоили очень больших потерь. В частности, Сибига напомнил, что Москва привлекла военных КНДР.

В то же время Украина стабилизировала фронт и даже отбила определенные территории, в частности вблизи Покровска.

Сибига также отметил, что попытки Кремля выбить украинские войска с Курщины продолжаются уже девятый месяц, а с текущими темпами продвижения РФ в Донецкой области Москве понадобилось бы много лет, чтобы полностью взять ее под контроль.

Министр добавил, что за три года полномасштабной войны враг потерял более 950 тыс. солдат, убитых и раненых, но с тех пор не смог захватить ни одного нового областного центра в Украине.

Единственным городом, который был захвачен, стал Херсон, но Украина вернула его в 2022 году вместе с более чем половиной территорий, которые были оккупированы после 24 февраля.

Сибига также отметил, что за эти годы Украине удалось расширить свою оборонную промышленность в шесть раз и самостоятельно покрывает около 40% потребностей, производит 95% дронов, которые помогли уничтожить примерно 77 тыс. российских целей на фронте только в марте 2025 года, что 10% больше, чем в феврале.

— Украина стремится к миру как никто другой в мире. Мы никогда не хотели этой войны… Что нам действительно нужно — это давление на Россию и явное усиление Украины, что лишит Москву иллюзий о том, что там еще могут переломить ситуацию в свою пользу, — подытожил глава МИД.

Источник: Андрей Сибига

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.