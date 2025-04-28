Припущення, що Росія виграє війну, є помилковим: Сибіга про ситуацію на фронті

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іноземних спостерігачів за подіями російсько-української війни не піддаватися думці, що Росія перемагає у війні, оскільки ситуація насправді зовсім інша.

Про це він написав у соцмережі X.

Сибіга назвав помилковим припущення про те, що РФ виграє війну

Міністр повідомив, що хоча ситуація на передовій залишається складною, Росія не змогла прорвати фронт і досягти стратегічних успіхів.

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– Загальне припущення, що Росія виграє війну, є помилковим. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Цей патерн уже багато разів доводив свою помилковість, але люди продовжують потрапляти в ту саму пастку, – зазначив він.

Очільник МЗС зазначив, що зимові спроби Росії досягти прориву коштували дуже великих втрат. Зокрема, Сибіга нагадав, що Москва залучила військових КНДР.

Водночас Україна стабілізувала фронт і навіть відбила певні території, зокрема поблизу Покровська.

Сибіга також зауважив, що спроби Кремля вибити українські війська з Курщини тривають уже дев’ятий місяць, а з поточними темпами просування РФ на Донеччині Москві знадобилося б багато років, щоб повністю взяти її під контроль.

Міністр додав, що за три роки повномасштабної війни ворог втратив понад 950 тис. солдатів, убитих і поранених, але відтоді не зміг захопити жодного нового обласного центру в Україні.

Єдиним захопленим обласним центром став Херсон, але Україна повернула його 2022 року разом із більш ніж половиною територій, які були окуповані після 24 лютого.

Сибіга також зазначив, що за ці роки Україні вдалося розширити свою оборонну промисловість ушестеро та самостійно покривати близько 40% потреб, виробляти 95% дронів, які допомогли знищити приблизно 77 тис. російських цілей на фронті тільки в березні 2025 року, що на 10% більше, ніж у лютому.

– Україна прагне миру як ніхто інший у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни… Що нам справді потрібно – це тиск на Росію і явне посилення України, що позбавить Москву ілюзій щодо того, що там іще можуть переломити ситуацію на свою користь, – підсумував глава МЗС.

Джерело: Андрій Сибіга

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