Украина готова поддержать Европу в восстановлении работы энергосетей — Минэнерго

Украина готова оказать помощь европейским партнерам в налаживании стабильной работы энергосетей.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook на фоне блэкаута в нескольких странах Европы.

Украина готова помочь Европе

Галущенко отметил, что Украина имеет большой опыт в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских атак и готова поделиться этими знаниями.

Сейчас смотрят

— Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мы благодарны странам ЕС за поддержку и всегда готовы оказать помощь, — написал министр.

Напомним, 28 апреля миллионы людей в нескольких странах Европы остались без электроэнергии. Отключение света произошло в Испании, Португалии, а также в некоторых районах Франции и Италии.

Директор оператора системы передачи электроэнергии Red Eléctrica сообщил, что причиной блэкаута стало сильное колебание в электрической сети, из-за которого Испания временно потеряла связь с общеевропейской электросетью.

Точные причины аварии еще выясняются. По предварительным оценкам, полностью восстановить электроснабжение в Испании удастся в течение 6-10 часов.

Португальский оператор также сообщил, что сбои произошли из-за проблем в общеевропейской электросети.

Источник: Герман Галущенко

Фото: Минэнергетики

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.