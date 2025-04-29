Что такое демилитаризация и каковы ее исторические примеры

Демилитаризация — процесс заключения соглашения мировым сообществом с определенным государством о запрете использования любых средств уничтожения людей. Второе название демилитаризации — разоружение. Также при демилитаризации может образовываться демилитаризованная зона.

Читайте подробнее на Фактах ICTV, что такое демилитаризация, как возникло это понятие и какие есть исторические примеры.

Что такое демилитаризованная зона

Демилитаризованная зона — это территория, на которой в соответствии с международными соглашениями или внутренними актами отменено наличие военных объектов, фортификаций и тому подобное.

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Также в этой зоне запрещено пребывание вооруженных сил, строительство укреплений, проведение военных учений и других военных действий. То есть, на этой территории не может быть какой-либо военной активности.

Операция демилитаризации применяется для разделения противоречивых сторон.

В этой зоне не может быть ни одного военного, ни одного образца оружия или взрывчатых веществ. В такой зоне должна быть полная демилитаризация.

Демилитаризованная зона может создаваться:

силовым путем (сторона, которая побеждает, создает ее за счет территории той страны, которая проигрывает);

по договоренности обеих сторон равноценно.

Также в нее может заходить третья сторона по договоренности для разделения противоборствующих сторон.

На сегодня она проводится на территории Северного Кипра. Там такая операция продолжается с 1974 года. Войска ООН стоят вдоль линии разграничения.

Демилитаризация: касается ли она Украины

На горячей линии бесплатной правовой помощи Фактам ICTV заявили, что законодательство Украины не содержит определения понятия демилитаризация. Однако содержит определение понятия — демилитаризация вооружения и военной техники.

Демилитаризация вооружения и военной техники — это проведение работ (мероприятий), в результате которых вооружение и военная техника теряют боеспособность и в дальнейшем не могут использоваться по функциональному назначению (Постановление Кабинета министров Украины Об утверждении Порядка утилизации военного имущества Вооруженных Сил от 15 апреля 2003 N 705).

В международном праве демилитаризация определяется как разоружение, ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также запрет держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными государствами.

Проще говоря, демилитаризация — это процесс уменьшения или полного прекращения применения военных сил и вооружения на определенной территории.

Она может быть полной и частичной. Частичная демилитаризация касается запрета на использование определенных видов вооружений или запрета на использование оружия на определенной территории.

Как возникла демилитаризация

Демилитаризация впервые была использована после Первой мировой войны. Германия в рамках Версальского договора 1919 года была вынуждена демилитаризовать свои вооруженные силы и уменьшить их объем.

Это было сделано, чтобы предотвратить повторение войны и для дальнейшего обеспечения мира и безопасности. В результате демилитаризации Германия была лишь частично вооружена и не могла проводить дальнейшую военную агрессию.

Со временем демилитаризация стала довольно широко использоваться для обеспечения стабильности и мира во всем мире. Например, после Второй мировой войны Япония была лишена своих вооруженных сил.

Также был запрет на использование ядерного оружия. После Второй мировой войны снова была проведена демилитаризация Германии для предотвращения повторения ее военной агрессии

В чем цель демилитаризации

Цель демилитаризации — уменьшение объема, количества военных сил и вооружения на определенной территории. Ее проводят для обеспечения мира и стабильности в определенном регионе, а также для уменьшения риска возникновения военных конфликтов.

Демилитаризация также может помочь экономическому развитию стран. Дело в том, что расходы на содержание значительных военных сил и производство вооружения очень большие. После демилитаризации эти расходы уменьшаются и направляются на другие сферы, такие как образование и здравоохранение.

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