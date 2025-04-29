Трехдневного “перемирия”, объявленного Путиным, недостаточно — Мелони
Объявленные российским диктатором Владимиром Путиным три дня “перемирия” в войне России против Украины являются недостаточным шагом, вместо этого нужен справедливый и длительный мир.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Corriere della Sera.
“Перемирия” Путина недостаточно — Мелони
По ее словам, официальный Рим поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, а сама Мелони рада видеть, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины пойти на такое перемирие без предварительных условий.
— Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным, — заявила она.
Как указывает Мелони, для Украины это означало бы надежные гарантии безопасности.
— Италия уже давно выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО, — заявила глава правительства Италии.
Ранее медиа сообщали, что правительство премьера Мелони ставит под сомнение идею с европейскими войсками, которые будут развернуты на территории Украины после прекращения огня, за что ранее выступали Франция и Великобритания.
Италия в прошлом выступала с идеей распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе.