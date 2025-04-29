Триденного “перемир’я”, оголошеного Путіним, недостатньо – Мелоні

Оголошені російським диктатором Володимиром Путіним три дні “перемир’я” у війні Росії проти України є недостатнім кроком, а замість цього потрібен справедливий і травилй мир.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в інтерв’ю Corriere della Sera.

“Перемир’я” Путіна недостатньо – Мелоні

За її словами, офіційний Рим підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, а сама Мелоні рада бачити, що український лідер Володимир Зеленський заявив про готовність України піти на таке перемир’я без попередніх умов.

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– Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир’я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим, – заявила вона.

Як вказує Мелоні, для України це означало б надійні гарантії безпеки.

– Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО, – заявила очільниця уряду Італії.

Раніше медіа повідомляли, що уряд прем’єрки Мелоні ставить під сумнів ідею з європейськими військами, які будуть розгорнуті на території України після припинення вогню, за що раніше виступали Франція та Велика Британія.

Натомість Італія у минулому виступала з ідеєю поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі.

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