Покарання за воєнні злочини проти дітей: у Раді розглянуть законопроєкт

29 квітня Верховна Рада України розгляне в першому читанні законопроєкт 12170, покликаний регулювати кримінальні покарання за вчинення воєнних злочинів проти дітей.

Розгляд законопроєкту 12170 у першому читанні: що відомо

Зареєстрований ще 31 жовтня 2024 року законопроєкт 12170 до першого читання, яке заплановане на сьогодні, успішно пройшов обговорення в профільному комітеті.

Автори документа пропонують доповнити ст. 438 Кримінального Кодексу України окремими положеннями щодо злочинів депортації, незаконного переміщення, невиправданої затримки репатріації дітей під час війни, вербування та використання дитини у військових цілях.

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Одна з ініціаторок законопроєкту, віцеспікерка Олена Кондратюк, наголошує: пропоновані зміни є необхідними, адже дуже дивним видається той факт, що Україна, яка звертається до своїх міжнародних партнерів з проханням допомогти повернути українських дітей, не має відповідних виокремлених пунктів у своєму внутрішньому законодавстві.

– Покарання винних за воєнні злочини проти дітей є одним із найважливіших засобів, які нині є в розпорядженні України, щоб запобігти їхньому повторенню. Ми маємо використовувати цей інструмент на повну, – переконана Олена Кондратюк.

Доповнення Кримінального кодексу окремими положеннями щодо дітей, вважає ініціаторка законопроєкту 12170, – це ще один шлях, щоб покарати не тільки тих, хто вивозить, викрадає наших дітей, але й тих, хто всупереч міжнародним конвенціям не дає їм повернутися додому (юридичною мовою це називається “невиправдана затримка репатріації”, – Ред.).

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