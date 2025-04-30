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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 30 апреля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБов. Россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2025 года

Ситуация в Украине на 30 апреля 2025 года

Потери РФ в войне на 30 апреля 2025 года

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Армия России, Война в Украине, Потери РФ, Карта
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