Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 30 апреля 2025 — ситуация на фронте
По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБов. Россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2025 года
Ситуация в Украине на 30 апреля 2025 года
Потери РФ в войне на 30 апреля 2025 года
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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