Карта бойових дій на 30 квітня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБів. Крім цього, ворог здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025

Ситуація в Україні на 30 квітня 2025

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку російський ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак ворога поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили один наступ ворога.

На Курському напрямку підрозділи ЗСУ зупинили 25 ворожих атак. Росіяни скинули 19 керованих бомб, а також здійснили 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ у війні на 30 квітня 2025

особового складу ‒ близько 951 960 (+1100) осіб,

танків ‒ 10729 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22353 (+1) од,

артилерійських систем – 27091 (+11) од,

РСЗВ – 1374 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1146 од,

літаків – 370 од,

гелікоптерів – 335 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34289 (+112) од,

крилатих ракет ‒ 3196 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46611 (+179) од,

спеціальної техніки ‒ 3869 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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