Таможенников будут проверять на добропорядочность раз в три года — постановление Кабмина

Кабинет министров Украины одобрил постановление, предусматривающее проверки должностных лиц таможни на добропорядочность и контроль за их образом жизни.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

Таможенники будут проходить проверку добропорядочности раз в три года

В ведомстве отмечают, что это решение является еще одним ключевым шагом в процессе построения открытой и подотчетной таможенной системы, что имеет целью минимизацию коррупционных рисков.

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Согласно новому постановлению, каждый работник таможенных органов будет проходить проверку добропорядочности один раз в три года.

Также в случае выявления признаков недоброчесности проверка будет проводиться немедленно, если поступит информация о вероятных коррупционных нарушениях со стороны должностного лица.

Такую информацию могут предоставить как государственные, так и местные органы власти.

В случае выявления признаков недобросовестного поведения, соответствующие материалы направляются в уполномоченный антикоррупционный орган. Эти данные обязательно становятся основанием для открытия дисциплинарного производства в отношении чиновника.

Напомним, в октябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон №6490-д, предусматривающий реформирование Государственной таможенной службы. Верховная Рада приняла этот документ за месяц до того.

Закон содержит положения об открытом конкурсе на должность главы ГТС с участием международных партнеров, гарантирует политическую независимость главы службы и возможность его увольнения на основе аудиторского заключения.

Также документ предусматривает переаттестацию всех сотрудников таможни в течение 18 месяцев после назначения нового руководителя.

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