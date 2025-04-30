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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Притворялся военным: в Хмельницкой области мошенник просил деньги на ВСУ

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Хмельницком будут судить 24-летнего местного жителя, который выманивал у женщин деньги на ВСУ, притворяясь военнослужащим.

Сайт знакомств как источник дохода

В 2023 году житель Хмельницкого создал фиктивный аккаунт на сайте знакомств, где представлялся бойцом Вооруженных сил Украины, хотя на самом деле там не служил.

Кроме того, вместо собственных фотографий он выкладывал чужие в военной форме.

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После установления эмоционального контакта с женщинами, он просил финансовую помощь на ВСУ, однако тратил средства на личные нужды.

— Потерпевшими стали три женщины, которые систематически перечисляли средства на его банковскую карту. Всего мужчине удалось “заработать” почти 67 тысяч гривен, — сообщают в прокуратуре.

Сейчас акт о мошенничестве, совершенного повторно, направлен в суд.

По ч.1 и 2. ст. 190 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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Источник: Хмельницкая областная прокуратура

Уголовно-процессуальный кодекс, Хмельницкая область, шахрайство
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