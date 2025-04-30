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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Удавав військового: на Хмельниччині шахрай просив гроші на ЗСУ

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

У Хмельницькому судитимуть 24-річного місцевого жителя, який виманював у жінок гроші на ЗСУ, прикидаючись військовослужбовцем.

Сайт знайомств як джерело доходу

 У 2023 році житель Хмельницького створив фіктивний акаунт на сайті знайомств, де представлявся бійцем Збройних сил України, хоча насправді там не служив.

Крім того, замість власних світлин він викладав чужі у військовій формі.

Після встановлення емоційного контакту із жінками, він просив фінансову допомогу на ЗСУ, однак витрачав кошти на особисті потреби.

Зараз дивляться

— Потерпілими стали три жінки, які систематично перераховували кошти на його банківську картку. Всього чоловіку вдалося  “заробити” майже 67 тисяч гривень, — повідомляють у прокуратурі.

Наразі акт щодо шахрайства, вчиненого повторно, скеровано до суду.

За ч.1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

Кримінально-процесуальний кодекс, Хмельницька область, шахрайство
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