Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
Удавав військового: на Хмельниччині шахрай просив гроші на ЗСУ
У Хмельницькому судитимуть 24-річного місцевого жителя, який виманював у жінок гроші на ЗСУ, прикидаючись військовослужбовцем.
Сайт знайомств як джерело доходу
У 2023 році житель Хмельницького створив фіктивний акаунт на сайті знайомств, де представлявся бійцем Збройних сил України, хоча насправді там не служив.
Крім того, замість власних світлин він викладав чужі у військовій формі.
Після встановлення емоційного контакту із жінками, він просив фінансову допомогу на ЗСУ, однак витрачав кошти на особисті потреби.
Зараз дивляться
— Потерпілими стали три жінки, які систематично перераховували кошти на його банківську картку. Всього чоловіку вдалося “заробити” майже 67 тисяч гривень, — повідомляють у прокуратурі.
Наразі акт щодо шахрайства, вчиненого повторно, скеровано до суду.
За ч.1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.
Джерело: Хмельницька обласна прокуратура
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