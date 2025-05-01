Нужно ли включать поворотник при въезде на кольцо: объяснение юристов
Некоторые автомобилисты получают постановления об административном правонарушении, потому что не включили поворотник при въезде на кольцо.
Факты ICTV узнавали у юристов Бесплатной правовой помощи, нужно ли включать поворотник при въезде на кольцо и предусмотрены ли за это штрафы.
Нужно ли включать поворотник на перекрестке с круговым движением
Это один из спорных вопросов, который обсуждается в кругу автомобилистов. Ведь дорожная полиция иногда выписывает штрафы из-за того, что автомобилист не включает поворот, когда едет на кольцо. Но в правилах дорожного движения есть четкий порядок случаев, когда нужно подавать предупредительные сигналы световыми указателями поворота:
- перед тем как начать движение или остановиться;
- перед перестроением, разворотом или поворотом.
Некоторые водители воспринимают движение по кольцу как поворот, но на самом деле это не так. В правилах дорожного движения указано, что в таком случае перед перекрестком устанавливается знак Круговое движение. Если такого знака нет, то это стандартный перекресток, без особенностей.
В соответствии с ПДД, дорожный знак 4.10 Круговое движение требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками на перекрестке. В соответствии с этим, водителю не нужно перестраиваться, сворачивать или разворачиваться. Он должен лишь объехать клумбу. Получается, что никаких сигналов подавать не нужно.
Также в правилах дорожного движения в пункте 10.4 указано, что водитель перед поворотом направо, налево или в направлении главной дороги, в случае разворота должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, которая для этого предназначена.
— Исключения возможны только в случае, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где происходит круговое движение, а направление движения определено дорожными знаками или разметкой, — утверждают юристы.
Соответственно, при заезде на перекресток с круговым движением направление движения водителя определяется дорожной разметкой. В соответствии с этим, включать предупредительные сигналы не нужно, ведь движение осуществляется в соответствии с дорожной разметкой.
Когда нужно включать поворотник на круговом движении
— При выезде с кольца, когда водителю нужно поворачивать направо, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, автомобилист таки должен включить сигнал поворота направо, — говорят юристы.
Если водитель получил постановление об административном взыскании из-за того, что не включил сигнал поворота при въезде на кольцо, он имеет право обжаловать это постановление в суде, ведь оно не является правомерным. В ПДД четко указаны случаи, когда следует включать поворотники, а особенности движения по кольцу определяются дорожной разметкой.