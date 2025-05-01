Нужно ли включать поворотник при въезде на кольцо: объяснение юристов

Некоторые автомобилисты получают постановления об административном правонарушении, потому что не включили поворотник при въезде на кольцо.

Факты ICTV узнавали у юристов Бесплатной правовой помощи, нужно ли включать поворотник при въезде на кольцо и предусмотрены ли за это штрафы.

Нужно ли включать поворотник на перекрестке с круговым движением

Это один из спорных вопросов, который обсуждается в кругу автомобилистов. Ведь дорожная полиция иногда выписывает штрафы из-за того, что автомобилист не включает поворот, когда едет на кольцо. Но в правилах дорожного движения есть четкий порядок случаев, когда нужно подавать предупредительные сигналы световыми указателями поворота:

Сейчас смотрят

перед тем как начать движение или остановиться;

перед перестроением, разворотом или поворотом.

Некоторые водители воспринимают движение по кольцу как поворот, но на самом деле это не так. В правилах дорожного движения указано, что в таком случае перед перекрестком устанавливается знак Круговое движение. Если такого знака нет, то это стандартный перекресток, без особенностей.

В соответствии с ПДД, дорожный знак 4.10 Круговое движение требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками на перекрестке. В соответствии с этим, водителю не нужно перестраиваться, сворачивать или разворачиваться. Он должен лишь объехать клумбу. Получается, что никаких сигналов подавать не нужно.

Также в правилах дорожного движения в пункте 10.4 указано, что водитель перед поворотом направо, налево или в направлении главной дороги, в случае разворота должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, которая для этого предназначена.

— Исключения возможны только в случае, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где происходит круговое движение, а направление движения определено дорожными знаками или разметкой, — утверждают юристы.

Соответственно, при заезде на перекресток с круговым движением направление движения водителя определяется дорожной разметкой. В соответствии с этим, включать предупредительные сигналы не нужно, ведь движение осуществляется в соответствии с дорожной разметкой.

Когда нужно включать поворотник на круговом движении

— При выезде с кольца, когда водителю нужно поворачивать направо, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, автомобилист таки должен включить сигнал поворота направо, — говорят юристы.

Если водитель получил постановление об административном взыскании из-за того, что не включил сигнал поворота при въезде на кольцо, он имеет право обжаловать это постановление в суде, ведь оно не является правомерным. В ПДД четко указаны случаи, когда следует включать поворотники, а особенности движения по кольцу определяются дорожной разметкой.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.