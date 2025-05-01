Чи потрібно вмикати поворотник під час в’їзду на кільце: пояснення юристів

Деякі автомобілісти отримують постанови про адміністративне правопорушення через те, що не ввімкнули поворотники під час в’їзду на кільце.

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, чи потрібно вмикати поворотник при в’їзді на кільце та чи передбачені за це штрафи.

Чи потрібно вмикати поворотник на перехресті з круговим рухом

Це одне зі спірних питань, яке обговорюється в колі автомобілістів. Адже дорожня поліція іноді виписує штрафи через те, що автомобіліст не вмикає поворот, коли їде на кільце. Але у правилах дорожнього руху є чіткий порядок випадків, коли потрібно подавати попереджувальні сигнали світловими показчиками повороту:

перед тим як почати рух або зупинитися;

перед перестроюванням, розворотом або поворотом.

Дехто з водіїв сприймає рух по кільцю як поворот, але насправді це не так. У правилах дорожнього руху зазначено, що у такому випадку перед перехрестям встановлюється знак Круговий рух. Якщо такого знаку немає, то це стандартне перехрестя, без особливостей.

Відповідно до ПДР, дорожній знак 4.10 Круговий рух потребує об’їзду клумби у напрямку, який зазначений стрілками на перехресті. Відповідно до цього, водію не потрібно перестроюватися, звертати або розвертатися. Він повинен лише об’їхати клумбу. Виходить, що жодних сигналів подавати не потрібно.

Також у правилах дорожнього руху у пункті 10.4 зазначено, що водій перед поворотом праворуч, ліворуч або у напрямку головної дороги, у випадку розвороту повинен зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині дороги, яка для цього призначена.

— Винятки можливі лише у випадку, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де відбувається круговий рух, а напрямок руху визначений дорожніми знаками чи розміткою, – стверджують юристи.

Відповідно, під час заїзду на перехрестя з круговим рухом напрямок руху водія визначається дорожньою розміткою. Відповідно до цього, вмикати попереджувальні сигнали не потрібно, адже рух здійснюється відповідно до дорожньої розмітки.

Коли потрібно вмикати поворотник на круговому русі

— Під час виїзду з кільця, коли водієві потрібно повертати праворуч, відповідно до пункту 9.2 ПДР, автомобіліст таки повинен увімкнути сигнал повороту праворуч, – кажуть юристи.

Якщо водій отримав постанову про адміністративне стягнення через те, що не ввімкнув сигнал повороту при в’їзді на кільце, він має право оскаржувати цю постанову у суді, адже вона не є правомірною. У ПДР чітко вказані випадки, коли варто вмикати поворотники, а особливості руху по кільцю визначаються дорожньою розміткою.

