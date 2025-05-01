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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Более 83 тыс. целей в апреле: Сырский сообщил о росте эффективности дронов ВСУ

Сирський про ефективність дронів у квітні
Фото: Pixabay

В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца украинскими дронами поражено и уничтожено более 83 тыс. целей — это на 8% больше, чем в марте.

— Эффективность поражения выросла еще на 5%. Благодарен нашим воинам за результативность, — отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов.

Приоритетное направление

Сырский также сообщил, что во время традиционного ежемесячного совещания командиры подразделений БпЛА поделились уникальным опытом применения дронов и достижения наилучших результатов.

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— Их боевой опыт, организационные и технологические “ноу-хау”, предложения по решению проблемных вопросов — самое ценное в таких мероприятиях, — подчеркнул главком ВСУ.

Кадровый вопрос

Сырский также отметил, что были заслушаны доклады о выполнении задач по масштабированию подразделений БпС до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей.

Поофессиональной подготовки операторов БпЛА в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором, в частности, о подготовке в словам Сырского, также речь шла о наращивании объемов пргражданских школах операторов дронов.

— В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БпЛА, — добавил Александр Сырский.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дрони, Александр Сырский
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