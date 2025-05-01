Понад 83 тис. цілей у квітні: Сирський повідомив про зростання ефективності дронів ЗСУ

У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника. За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця українськими дронами уражено та знищено понад 83 тис. цілей – це на 8% більше, ніж у березні.

– Ефективність ураження зросла ще на 5%. Вдячний нашим воїнам за результативність, – зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, нинішня високотехнологічна війна потребує постійного руху вперед, ще більш високої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів.

Пріоритетний напрямок

Сирський також повідомив, що під час традиційної щомісячної наради командири підрозділів БпЛА поділилися унікальним досвідом застосування дронів і досягнення найкращих результатів.

Зараз дивляться

– Їхній бойовий досвід, організаційні та технологічні “ноу-хау”, пропозиції щодо вирішення проблемних питань – найцінніше в таких заходах, – наголосив головком ЗСУ.

Кадрове питання

Сирський також зазначив, що було заслухано доповіді про виконання завдань із масштабування підрозділів БПС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощування можливостей.

За словами Сирського, також ішлося про нарощування обсягів фахової підготовки операторів БпЛА в навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором, зокрема про підготовку в цивільних школах операторів дронів.

– У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпЛА, – додав Олександр Сирський.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

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