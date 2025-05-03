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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 3 мая 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 2 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 3 мая 2025

Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025
Карта бойових дій на 2 травня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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