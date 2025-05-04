Сбивание двух российских Су-30 с дронов Magura: Буданов сообщил детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сбило два российских многоцелевых истребителя Су-30 ракетами класса воздух-воздух с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с морских беспилотников Магура-7 (Magura V7).

Об этом в эксклюзивном интервью изданию The War Zone сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Поражение Су-30 с дронов Магура-7

Это первый случай в истории, когда с беспилотника удалось сбить самолет, и первый случай применения американских ракет AIM-9 с беспилотника.

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— Это исторический момент, — сказал нам генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован первый сбитый российский истребитель Су-30 над Черным морем. Кирилл Буданов сказал, что видео или фотографий сбития второго самолета нет.

По словам Буданова, ГУР использовало три морских дрона Magura-7 в атаке, два из которых вели огонь по российским самолетам. Он пояснил, что Магура-7 является вариантом беспилотника Магура-5 для противовоздушной обороны.

Глава ГУР сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и его в Черном море подобрало гражданское судно. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб, сказал Кирилл Буданов.

Это не первый раз, когда Украина заявляет, что сбила самолет ракетой, выпущенной с беспилотника. В декабре Украина заявила, что использовала ракету Р-73, выпущенную с надводного дрона, чтобы сбить российский вертолет Ми-8 над Черным морем.

По словам Кирилла Буданова, ГУР начал устанавливать американские ракеты AIM-9 на беспилотные катера в январе 2025 года. Ранее на украинских беспилотниках использовались только ракеты класса воздух-воздух советской разработки, которые устанавливались как ЗРК.

— Мы используем несколько моделей [ракет] на наших Магурах-7, но лучшие результаты дает AIM-9, — отметил глава Главного управления разведки.

Характеристики ракеты AIM-9M

По данным издания The War Zone, ракета ближнего радиуса действия AIM-9M оснащена инфракрасной системой самонаведения, имеет улучшенную защиту от инфракрасных средств противодействия, улучшенную способность распознавания фона и ракетный двигатель с пониженным уровнем выбросов дыма.

Впервые ВВС США получили поставки модели AIM-9M в 1983 году.

В то же время AIM-9M не имеет возможности высокоточного прицеливания (HOBS), когда ее искатель может быть отведен далеко от центральной оси для наведения на цель и поражения цели под экстремальными углами. Это затрудняет наведение ракеты на самолет при установке на беспилотный катер.

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