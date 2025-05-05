Экс-чиновник ЦРУ объяснил, как Украина могла победить в 2022 и почему Путин переигрывает сам себя

Администрация экс-президента США Джо Байдена не обеспечила Украину необходимым количеством вооружения, которое могло бы позволить украинским силам полностью вытеснить российских военных.

Причиной этого, вероятно, стали опасения Вашингтона относительно возможных ядерных угроз со стороны России.

Об этом в интервью изданию Times рассказал Ральф Гофф. Ранее он возглавлял операционные подразделения Центрального разведывательного управления США в Европе и Евразии.

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Гофф — русист. В конце 1970-х — начале 1980-х годов он нес службу у границы с Германской Демократической Республикой в подразделении, которое занималось перехватом советских радиопередач.

В целом его карьера в американских разведывательных структурах длилась более 30 лет.

Он утверждает, что еще в 2014 году, когда так называемые “зеленые человечки” захватывали Крым, он предупреждал свое руководство о дальнейшем развитии событий.

— Я пытался бить тревогу и предупредить, что начало Третьей мировой происходит сейчас на Донбассе, и мы должны что-то делать. Но приоритеты были другими, — заявил Гофф.

Возвращение в ЦРУ не состоялось

Недавно ему предложили вернуться на государственную службу. В марте этого года Гофф готовился возглавить департамент тайных операций ЦРУ. Это назначение должно было стать частью общей реформы в структуре ведомства.

Однако, по мнению Гоффа, еще во времена руководства ЦРУ Джоном Бренноном, агентство выбрало неверный вектор, когда начало назначать аналитиков на оперативные должности.

— Есть причина, почему пилоты истребителей летают на истребителях, а пилоты бомбардировщиков — на бомбардировщиках, — подчеркнул он.

Несмотря на первоначальные планы, реформирование, как и его возможное назначение, были остановлены. Сам Гофф предполагает, что одной из причин этого стало его открыто положительное отношение к Украине.

Выйдя в отставку в октябре 2023 года, Гофф неоднократно приезжал в Украину. Здесь он встречался с представителями высшего руководства и спецслужб.

Кроме этого, Гофф пытается поощрять американские компании инвестировать в украинскую экономику уже сейчас, а также популяризирует украинские инновационные технологии в США.

Украине не дали достаточно оружия для победы

Гофф считает, что в 2022 году был шанс остановить полномасштабную войну на раннем этапе — при условии, что США и союзники предоставили бы Украине достаточный объем вооружения.

Тот объем помощи, который был предоставлен фактически, дал Украине возможность бороться, но не позволил нанести решающее поражение российским силам.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ, это было сознательное решение, принятое из-за опасений, что в случае угрозы поражения Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

— Если бы мы обеспечили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить россиян из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, свидетелями которой мы являемся сегодня, — считает Гофф.

По его словам, администрация Байдена вместе с союзниками позволила Путину навязать свой сценарий развития событий, каждый раз сомневаясь и нервничая, когда возникал очередной этап в обеспечении Украины вооружением. Это происходило из-за страха перед ядерной эскалацией.

— (Они — ред.) позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им достаточно только, чтобы истекать кровью, — заявил Гофф Times.

Он отметил, что во время пандемии Путин был “смертельно испуган ковидом”, а “люди с такой обеспокоенностью собственным здоровьем не склонны делать высокие ставки в ядерном покере”.

По мнению Гоффа, администрация Трампа придерживается стратегии приблизиться к Путину, надеясь отдалить его от Китая.

В то же время сам Путин, как экс-разведчик, убежден, что сможет манипулировать Трампом. Но, как предостерегает Гофф, это может оказаться для российского лидера роковой ошибкой.

В конце концов Путин переиграет сам себя и покажет администрации (Трампа — ред.), в чем настоящая проблема, и что она в Москве, а не в Киеве, — предполагает он.

Если Украина и Россия не достигнут мирного соглашения в ближайшее время, то уже к концу лета, по словам Гоффа, вся линия фронта может превратиться в 250-километровую “мертвую зону”, “где передвигаться будет невозможно из-за большого количества дронов в воздухе, роботов на земле и мин в почве”. Он ссылается на разговор с украинским высокопоставленным чиновником.

— Это будет чрезвычайно летальная среда, — предупредил американский разведчик.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что расходы Украины на оборону в контексте полномасштабной войны достигли $320 млрд.

Из этой суммы $120 млрд — это внутреннее финансирование со стороны украинских налогоплательщиков, а остальные $200 млрд — это помощь от США и Европейского Союза, которая была направлена на нужды обороны.

Соединенные Штаты Америки выделили $67 млрд на оружие и еще $31,5 млрд — в виде прямой бюджетной поддержки.

Фото: Минобороны США

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