Готовил удары по Николаеву в обход ПВО: СБУ задержала российского информатора

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки врага получить актуальные данные об обороне Николаева. По результатам работы на опережение в областном центре задержан 31-летний местный информатор РФ, который корректировал удары по защитникам портового города.

— Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

В обход ПВО

Чтобы враг мог осуществлять обстрелы в обход ПВО, задержанный одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.

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Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальных этапах его разведывательной деятельности, задокументировали ее и провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации контрразведка Службы безопасности задержала фигуранта в его доме в Николаеве.

Работа на предателя

Согласно материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним Лохматый), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети Лохматого.

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Грозит до 12 лет

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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